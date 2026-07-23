Alofoke confirma que quiere ser presidente de República Dominicana

El empresario y comunicador dominicano Santiago Matías, conocido popularmente como Alofoke, confirmó que tiene la intención de aspirar a la Presidencia de República Dominicana, una declaración que rápidamente generó reacciones tanto en el ámbito político como en las redes sociales.

Durante una intervención pública, Matías aseguró que su interés por llegar al Palacio Nacional responde al deseo de impulsar cambios en el país. También afirmó que trabaja en la estructuración de un proyecto político con el que buscará competir en futuras elecciones.

El anuncio no pasó desapercibido debido a la influencia que Alofoke ha construido en el mundo digital. A través de sus plataformas y programas, el comunicador reúne a millones de seguidores y se ha convertido en una de las figuras mediáticas más influyentes de República Dominicana.

Tras conocerse sus declaraciones, las redes sociales se dividieron entre quienes respaldan la posibilidad de que dé el salto a la política y quienes cuestionan su eventual candidatura. El tema rápidamente se convirtió en uno de los más comentados en el país.

Aunque expresó su intención de competir por la Presidencia, Matías no ofreció detalles sobre la organización política con la que buscaría postularse ni sobre un eventual programa de gobierno. Tampoco confirmó una fecha para formalizar sus aspiraciones.

En los últimos años, Alofoke ha incrementado su presencia en debates sobre temas sociales, económicos y políticos, además de entrevistar a funcionarios, empresarios y dirigentes de distintas corrientes, lo que ha alimentado las especulaciones sobre una posible incursión en la política.

Por ahora, su anuncio marca el inicio de una nueva etapa en su trayectoria pública. Quedará por verse cómo evoluciona este proyecto y si finalmente logra convertir su intención en una candidatura oficial para disputar la Presidencia de República Dominicana.político.