ONU Mujeres lamenta el cierre del Ministerio de la Mujer en Ecuador

La representante de ONU Mujeres en Ecuador, Miriam Bandes, lamentó que el Gobierno del presidente Daniel Noboa haya eliminado el Ministerio de la Mujer, relegado ahora a un viceministerio, y afirmó que le gustaría que exista una cartera sólida, con presupuesto independiente.

"Tristemente, el ministerio fue una lucha de la sociedad civil y un compromiso de gobierno, sea cual sea el gobierno, esto no debe tener color político. Y se crea un espacio que identifica a más del 50 % de mujeres de este país, que las protege, que las salvaguarda. No entiendo por qué lo eliminaron", señaló Bandes en una entrevista con EFE.

El Ministerio de la Mujer, creado en 2022 por el presidente Guillermo Lasso (2021-2023), pasó a ser parte del Ministerio de Gobierno, como parte de un plan de reducción del Ejecutivo impulsado por Noboa en julio del año pasado.

La medida fue rechazada por organizaciones feministas e incluso por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Mesecvi), de la Organización de Estados Americanos (OEA), que aseguró que iba "en contra de las obligaciones internacionales que tiene el Estado en materia de derechos humanos de las mujeres".

Bandes afirmó que, si bien respetan la decisión del Gobierno, a ella le encantaría tener "una contraparte sólida, que sea un Ministerio de la Mujer, con todo dotado".

"Yo lo que no quisiera es que tuviéramos un ministerio por tenerlo, sin presupuesto y vacío. Trabajamos muy bien con la ministra de Gobierno, una aliada estratégica. No obstante, a mí, como ONU Mujeres, me encantaría poder tener un Ministerio de la Mujer", reiteró.

Política de seguridad

Para Bandes, la cultura patriarcal y la violencia son los principales problemas que enfrentan las mujeres en Ecuador, que atraviesa su peor crisis de inseguridad con altos índices de criminalidad. Por eso considera que no se debe abordar este tema "sin una mirada diferenciada".

"El tener una política de seguridad sin esa mirada diferenciada entre hombres y mujeres es un error. Aquí hay reclutamiento de mujeres. La violencia es distinta entre hombres y mujeres. Si tú no la abordas de esa forma se normaliza la violencia", añadió.

Además, destacó que Ecuador tiene leyes para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, incluido el feminicidio; sin embargo, afirmó que hay que trabajar en varios frentes para poder hacer frente a esta situación, después de que 2025 haya cerrado con 411 feminicidios, la cifra más alta desde que se tienen registros, según datos de organizaciones feministas.

Uno de los puntos más importantes es trabajar para que no se normalice la violencia, lo que, según dijo, se hace "a través de la educación".

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Construcción de paz

Como parte del trabajo que realizan para contribuir a la disminución de la violencia, desde hace dos años han implementado un proyecto junto al Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) denominado como 'Construimos Paz'

Se capacitaron a más de 1.300 jóvenes y más de 300 lideresas integraron la Red de Mujeres Constructoras de Paz, para contribuir a la gestión de conflictos, la defensa de derechos y la reconstrucción del tejido comunitario.

También han formado a más de 500 funcionarios de gobiernos locales y de entidades nacionales y contribuido a la elaboración de políticas para prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y protocolos para prevención de violencias, entre otros.

