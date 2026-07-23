Mulino anuncia inversiones, turismo y más tiendas del IMA en Colón

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la culminación de proyectos y la ejecución de nuevas inversiones para la provincia de Colón durante la inauguración del Estadio Armando Dely Valdés, donde resaltó obras de infraestructura, generación de empleo y planes para impulsar el turismo en la región.

Durante su discurso, el mandatario aseguró que el estadio representa una deuda pendiente con los colonenses y afirmó que su administración está cumpliendo compromisos heredados. “No me interesa quién prometió la obra, me interesa quiénes la van a usar y disfrutar, especialmente los niños y jóvenes deportistas de esta provincia”, expresó.

Mulino detalló que en los primeros 24 meses de gestión se han entregado proyectos como el Hospital Manuel Amador Guerrero, el estadio Mariano Bula, el Espacio del Emprendedor, la reactivación del Corredor del Caribe y la primera vía ecológica de Centroamérica. Además, mencionó la entrega de 1,200 viviendas y los avances en la carretera Cuango-Santa Isabel, una obra destinada a fortalecer el turismo en la Costa Arriba de Colón.

El presidente anunció también la implementación de una ley de incentivos turísticos para atraer inversión privada en zonas con potencial de desarrollo. Indicó que la medida busca generar nuevas oportunidades económicas mediante beneficios fiscales para proyectos que impulsen la actividad turística sin depender de recursos del Estado.

El mandatario afirmó que el aumento en la llegada de visitantes obliga al país a ampliar su oferta turística y prepararse para las oportunidades futuras. “La cantidad de turistas creció y debemos ofrecerles más opciones, tener más actividades y prepararnos más para el futuro grande que viene”, manifestó.

Como parte de esta estrategia, Mulino adelantó que Colón tendrá un papel fundamental con proyectos como la próxima licitación de Isla Margarita, la ampliación de la Zona Libre de Colón, iniciada este año, y la reconstrucción del Cristo Negro de Portobelo, una obra que calificó como un compromiso personal y cuya primera etapa espera inaugurar durante este año. También indicó que el Cristo Negro contará con una nueva iglesia para beneficio de sus feligreses y devotos.

Durante su recorrido por la provincia, el jefe del Ejecutivo visitó el Puerto de Cristóbal, donde afirmó que la concesión temporal existente ha permitido mantener una operación positiva y garantizar el empleo de cientos de colonenses vinculados a la actividad portuaria.

En materia económica, Mulino defendió la gestión del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y de su director Nilo Murillo, ante las críticas relacionadas con la apertura de las Tiendas del Pueblo. Aseguró que estos establecimientos han permitido acercar productos a precios accesibles directamente del productor al consumidor.

El gobernante informó que actualmente funcionan 16 tiendas del IMA, además de las ferias libres, y adelantó que se abrirán más establecimientos, incluyendo uno próximamente en Colón. También habló de llegar a acuerdos con los supermercados para reducir el costo de la canasta básica familiar. Además, cuestionó la diferencia entre el precio que recibe el productor y el valor final que paga el consumidor.

Mulino resaltó la recuperación del empleo privado y afirmó que Panamá alcanzó una cifra histórica de 852 mil trabajadores formales. Agregó que la meta es continuar generando empleos, atraer inversiones y fortalecer la confianza del país ante empresarios y organismos financieros internacionales.

Finalmente, el presidente presentó el programa Panamá Pa’ Ti como una hoja de ruta para generar empleos, simplificar procesos, reducir costos de la canasta básica y llevar agua a más hogares panameños.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Reiteró que los nuevos proyectos deben mantener un equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental, especialmente en regiones con alto potencial turístico como Colón.