Tocumen moviliza más de 11.5 millones de pasajeros en el primer semestre de 2026

El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 11,531,295 pasajeros entre enero y junio de 2026, lo que representa un crecimiento del 15 % en comparación con el mismo período de 2025, reafirmando su posición como el principal centro de conexiones aéreas de la región y una de las plataformas estratégicas para la conectividad entre Centroamérica, Suramérica, Norteamérica y Europa.

A partir de enero de este año, Tocumen incorporó al modelo estadístico oficial el registro de infantes menores de dos años que viajan por la terminal. Con esta actualización metodológica, el movimiento acumulado de pasajeros asciende a 11,606,653 viajeros durante el primer semestre del año, fortaleciendo la precisión de los indicadores operativos del aeropuerto.

Durante el mes de junio de 2026, el aeropuerto registró un movimiento de 1,933,318 pasajeros, cifra que alcanza 1,946,267 al incluir a los infantes menores de dos años. Del total de viajeros del mes, el 76 % correspondió a pasajeros en tránsito, equivalente a 1,467,903 personas, un indicador que refleja la fortaleza de La Puerta de las Américas como punto de conexión para miles de viajeros que enlazan diariamente vuelos entre los principales mercados del continente y Europa.

En el mismo período, 236,163 pasajeros desembarcaron en Panamá a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, mientras que 229,252 viajeros iniciaron su recorrido desde la terminal aérea, contribuyendo al dinamismo del turismo, los negocios y el intercambio comercial del país.

Durante el mes de junio, Tocumen mantuvo un promedio diario de 64,444 movimientos de pasajeros, siendo los domingos, lunes y viernes los días de mayor flujo de viajeros.

En materia operacional, Tocumen registró 89,624 operaciones de aeronaves entre enero y junio de 2026, un incremento del 11 % respecto al mismo período del año anterior, equivalente a 9,223 operaciones adicionales. Del total, el 90 % correspondió a vuelos comerciales, el 6 % a operaciones de carga, el 3 % a aviación general y el 1 % restante a vuelos chárter, paradas técnicas, operaciones militares y otros servicios especializados.

Durante junio, el aeropuerto realizó un promedio de 453 operaciones aéreas diarias y contó con la participación de 14 aerolíneas comerciales de pasajeros y 15 aerolíneas de carga, fortaleciendo la conectividad aérea de Panamá con 94 destinos internacionales y un destino doméstico.

En el acumulado de enero a junio, (origen/destino) Bogotá encabezó la lista con 586,019 pasajeros, seguida de Miami con 467,510; Punta Cana con 429,058; San José con 424,717; y Medellín con 408,691 viajeros.

El desempeño del segmento de carga también mantuvo una tendencia positiva. Durante el primer semestre del año se movilizaron 128,412 toneladas métricas, un crecimiento del 9 % respecto al mismo período de 2025, equivalente a 10,771 toneladas métricas adicionales.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Jose Ruiz Blanco, destacó que estos resultados reflejan la confianza de las aerolíneas y los pasajeros en la plataforma aeroportuaria panameña.

El crecimiento sostenido que registra Tocumen confirma el papel estratégico de Panamá como puente natural entre las Américas y el mundo. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la conectividad aérea, impulsando el turismo, facilitando el comercio internacional y ofreciendo una infraestructura moderna y eficiente que contribuya a la competitividad del país y al desarrollo económico de la región", afirmó Ruiz Blanco.

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen continúa consolidándose como la principal puerta de entrada a Latinoamérica y el Caribe, facilitando la movilidad de millones de pasajeros y el intercambio de mercancías mediante una red de conexiones que fortalece la posición de Panamá como centro logístico y aeronáutico de clase mundial.