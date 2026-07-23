Pacientes respaldan 'Mi Farma Digital', pero piden una plataforma más accesible

Los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya pueden verificar, antes de salir de casa, si el medicamento que necesitan está disponible y en cuál instalación de salud pueden retirarlo, tras el lanzamiento de Mi Farma Digital, una nueva plataforma que busca agilizar el acceso a los medicamentos y reducir filas y traslados innecesarios.

Aunque los pacientes dieron su respaldo al nuevo sistema de búsqueda de medicamentos, sostienen que debe ser más accesible a los usuarios.

Solicitaron a las autoridades eliminar el registro con contraseña para que sea más fácil ingresar al portal.

El director general de la CSS, Dino Mon, por su parte, destacó que la herramienta representa un cambio en la relación entre la institución y los asegurados.

"No presentamos una aplicación; presentamos una nueva forma de relacionarnos con los asegurados. Por primera vez, los ciudadanos tienen en sus manos la misma información oficial que utiliza la CSS para administrar sus medicamentos. La transparencia no debilita a las instituciones; las fortalece", afirmó el director general de la CSS, afirmó.

La plataforma permite consultar, las 24 horas del día, si un medicamento forma parte de la lista oficial de medicamentos de la CSS, conocer su disponibilidad y localizar la farmacia donde puede ser retirado.

Además, el sistema incorpora un semáforo de inventario que alerta cuando las existencias de un medicamento son bajas, con datos que se actualizan continuamente durante el día.

La institución cuenta con 572 medicamentos, distribuidos a través de 75 farmacias y tres centros de almacenamiento en todo el país.