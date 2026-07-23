Mulino reinaugura el estadio Armando Dely Valdés en Colón: 'Era una deuda pendiente'

Bajo una pertinaz lluvia, el presidente de la República, José Raúl Mulino reinauguró este jueves, el estadio Armando Dely Valdés, ubicado en la comunidad de Arco Iris en el corregimiento de Cristóbal en la provincia de Colón.

En esta obra deportiva se hizo una inversión de unos 7 millones de dólares con una capacidad para más de mil personas, con una serie de adecuaciones internacionales para la práctica del fútbol y el atletismo.

Durante el acto inaugural, Armando Dely hijo manifestó su agradecimiento hacia a las autoridades que estuvieron involucrados en la realización de esta obra.

“De parte de mi familia Dely Valdés porque a través de esta obra se honra la memoria de Armando, una persona que dio tanto por el fútbol nacional”, dijo.

Mientras que Miguel Ordóñez, director nacional de Pandeportes señaló que el liderazgo del presidente Mulino cumple con Colón, debido al cariño que le tiene a esta provincia.

Destacó que en materia deportiva, es un estadio emblemático, que lleva el nombre de Armando Dely Valdés, quien abrió la trocha para los futbolistas panameños.

Al momento de hacer uso el presidente Mulino indicó que para él, siempre es un gusto estar en Colón, “a una provincia a quien agradece mucho, este estadio es una deuda pendiente con ustedes (Colonenses).

Indicó que se está pagando compromisos de otros, “pero lo hacemos con orgullo, no me interesa quien prometió la obra, sino quienes la van a usar y disfrutar todos ustedes los colonenses, especialmente los niños y jóvenes deportistas de esta provincia”.

El jefe del Ejecutivo explicó que solo en 24 meses abrieron el nuevo hospital, la reactivación del corredor del Caribe, el espacio del emprendedor, la entrega de mil 200 viviendas, se avanzó en la licitación Cuango-Santa Isabel para desarrollar en la Costa Arriba.