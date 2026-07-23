Tribunal mantiene detención provisional a Noriel Araúz

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, conformado por los magistrados José Israel Correa, Carlos Barragán y Andrés Reyes, confirmó de manera mayoritaria la medida cautelar personal de detención provisional impuesta por la jueza de Garantías Irene Cedeño a Noriel Araúz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado agravado.

La decisión mayoritaria de los magistrados se basó en que la medida cautelar ordenada por la jueza de Garantías es idónea y cónsona, debido a que se trata de un delito grave, dada su naturaleza, y ante la verificación del riesgo de desatención al proceso, siendo la detención la medida cautelar pertinente.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal anticorrupción Jenisbeth Malek, mientras que la asistencia legal del imputado estuvo a cargo del defensor técnico particular Javier Quintero.

La investigación contra Araúz inició el 30 de marzo de 2026 cuando, mediante una auditoría de la Contraloría General de la República, se determinó un presunto enriquecimiento injustificado por el monto de $1,322,234.38.

La entidad identificó que los recursos de Araúz no coinciden con los movimientos financieros realizados durante el periodo evaluado; por ello, ordenó el secuestro preventivo de bienes por 1.3 millones de dólares.