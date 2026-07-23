Los tránsitos por el Canal de Panamá crecen 5,2 % y los ingresos 17 % en nueve meses

Los tránsitos por el Canal de Panamá crecieron un 5,2 % y los ingresos un 17 % en los nueve primeros meses del año fiscal 2026, impulsados por los segmentos de portacontenedores y gas licuado de petróleo (GLP), informó este miércoles la administración de la vía.



El año fiscal del Canal comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente, y los resultados de los primeros nueve meses del actual fueron explicados por su administración durante una llamada organizada por la directora general de Investigación Corporativa de Mercados Emergentes del Bank of America Merrill Lynch, Anna Milne.



Al 30 de junio pasado se registraron 10.726 tránsitos, lo que supone un aumento del 5,2 % en comparación con los 10.191 del mismo período del año fiscal 2025, precisó un comunicado del Canal, que detalló que en el lapso en estudio se promediaron 35 cruces diarios.



Durante este período, el Canal registró 389,96 millones de toneladas CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá), con alza del 7,2 % respecto al mismo lapso anterior.



El segmento de portacontenedores y los buques de GLP siguieron impulsando el crecimiento, dijo la administración del Canal, por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial.



Asimismo, los ingresos totales por tránsitos alcanzaron 4.802 millones de dólares entre octubre y junio pasado, con un aumento interanual del 17 %, mientras que las utilidades sumaron 3.614 millones de dólares, con alza del 19 %.



El Canal, de 82 kilómetros de longitud y que une el Atlántico y el Pacífico, reportó estos incrementos al tiempo que adapta sus operaciones ante la inminencia de un fenómeno de El Niño severo, recalcó la información oficial.



El administrador del paso navegable, Ricaurte Vásquez, dijo que "probablemente se aplicarán restricciones de capacidad, no solo por calado, sino también por el número de reservas diarias" para enfrentar la sequía, aunque advirtió que esta es una decisión que "debemos dejar que el mercado nos diga".



Ya el Canal de Panamá, el único de agua dulce del mundo, ha tomado medidas para garantizarse el recurso hídrico, entre ellas la reducción del calado, que es la parte sumergida del barco.



Los ingresos del Canal en el año fiscal 2025 llegaron a los 5.705 millones de dólares, una cifra histórica y un 14,4 % más que el período anterior.