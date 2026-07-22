El Vaticano llama a construir una minería responsable como motor de desarrollo y protección ambiental

La minería responsable tiene un papel fundamental en el desarrollo de América Latina, siempre que esté acompañada de diálogo, regulación, participación y respeto por las personas y el medio ambiente.

Ese fue el mensaje que envió el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, durante el Primer Congreso Latinoamericano sobre el Impacto Socioambiental de la Minería, celebrado en Costa Rica, cuyos principales planteamientos fueron publicados esta semana por Vatican News, el medio oficial de la Santa Sede.

A través de un mensaje en video, el representante del Vaticano hizo un llamado a gobiernos, empresas, comunidades, pueblos indígenas, academia e Iglesia a construir consensos que permitan aprovechar los recursos naturales de manera responsable, recordando que "el clamor de la tierra y el clamor de los pobres son inseparables".

Czerny afirmó que la explotación de los recursos minerales no puede desligarsede la dignidad humana, la justicia social y el cuidado de la creación, por lo qu insistió en la necesidad de promover modelos de desarrollo capaces de armonizar el crecimiento económico con la protección ambiental.

Retomando las enseñanzas de los papas Francisco y León XIV, el cardenal recordó que los desafíos sociales y ambientales forman parte de una misma realidad y requieren respuestas integrales. En ese contexto, señaló que América Latina —una de las regiones con mayor riqueza en minerales, agua, bosques y biodiversidad— tiene la oportunidad de demostrar que el desarrollo sostenible es posible cuando todos los sectores participan en la toma de decisiones.

Durante el encuentro, expertos de distintos países coincidieron en que el desafío no consiste en detener la actividad minera, sino en fortalecer una minería cada vez más transparente, regulada y sostenible, diferenciándola claramente de la minería ilegal, responsable de graves daños ambientales, sociales y económicos en la región.

En representación del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el padre Patricio Sarlat Flores destacó que los minerales son fundamentales para el desarrollo de la economía mundial y para la transición energética, por lo que el reto es garantizar que su aprovechamiento genere beneficios compartidos, fortalezca la participación comunitaria y proteja los ecosistemas.'



Czerny insistió en la necesidad de promover modelos de desarrollo capaces de armonizar el crecimiento económico con la protección ambiental.



El cardenal recordó que América Latina ?una de las regiones con mayor riqueza en minerales, agua, bosques y biodiversidad? tiene la oportunidad de demostrar que el desarrollo sostenible es posible cuando todos los sectores participan en la toma de decisiones.



En el congreso se recalcó que la minería ilegal representa uno de los mayores desafíos para América Latina por su vínculo con otros delitos.

Por su parte, el padre Alexis Rodríguez Vargas, director del Observatorio Laudato de la Universidad Católica de Costa Rica, aseguró que la minería ilegal representa uno de los mayores desafíos para América Latina por su vínculo con otros delitos como la trata de personas y el narcotráfico, razón por la cual subrayó la importancia de promover una minería regulada y con altos estándares de sostenibilidad.

El congreso reunió a especialistas de toda la región para impulsar un diálogo interdisciplinario sobre el futuro de la minería en América Latina, reafirmando que el verdadero desafío no es elegir entre desarrollo o conservación, sino construir un modelo donde ambos objetivos avancen de la mano.