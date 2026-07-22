Paz Rodríguez controla los clásicos

Alberto Paz Rodríguez, se mantiene en la cima como el mayor ganador de clásicos durante esta temporada en el Hipódromo Presidente Remón.

Actualmente, ha conquistado diez pruebas clásicas, superando sus números del año pasado cuando logró salir victorioso en ocho competencias de ese nivel.

Entre estos diez triunfos destacan, los clásicos Presidente y Clásico Año Nuevo con Takao; elTemístocles Díaz Quelquejeu, primera válida de la Triple Corona de yeguas nacionales con Doña Perfecta, y tres pruebas clásicas con la yegua Aradia, entre otros.

El entrenador miembro del Salón de la Fama, ha logrado que ejemplares del Chestnut Hill Stable, Stud Carmen Cristina, Fair Ground Stable y Stud Campo Azul, visiten el círculo de ganadores en estas importantes competencias.

"Droopy o la Piedra", como en el ambiente hípico conocen a Paz Rodríguez, mantiene activo su librito y se espera que siga sumando en la estadística de pruebas clásicas durante este último cuatrimestre del año.

Siete carreras hoy jueves

Desde las 4:45 de la tarde se activa la jornada hípica de hoy jueves en el Hipódromo Presidente Remón.

Serán siete eventos programados con un acumulado del 5 y 6 que asciende a B/9,990.97.

Por el momento, solo se ha reportado el retiro de Nómada en la séptima carrera. En tanto, Sol Predilecto su jinete cargará 108 libras.