Tribunal anunciará este 23 de julio el fallo del caso "Operación Fusión": Fiscalía pide condena para 33 acusados

El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá dio por concluida la etapa de alegatos en el emblemático caso conocido como "Operación Fusión" y fijó para este jueves 23 de julio de 2026, a las 3:00 p.m., la lectura del sentido del fallo.

El tribunal colegiado está presidido por la jueza Kathia Rodríguez Alvarado e integrado por los jueces Raúl Vergara (relator) e Ilka Castillo (tercera juez).

La decisión resolverá la situación jurídica de 32 personas naturales y una persona jurídica, acusadas por presuntos delitos de conspiración para cometer crímenes relacionados con drogas, blanqueo de capitales y el suministro de información sobre sustancias químicas y precursores.

Solicitudes de las partes tras un año de juicio oral

El proceso, que inició en la etapa de juicio oral el 16 de junio de 2025 dentro de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA), concluyó sus debates finales con posturas encontradas entre las partes procesales.

El Ministerio Público, representado por los fiscales de drogas Joseph Díaz Calderón y Shantal Hernández, la Fiscalía solicitó un fallo condenatorio categórico para la totalidad de los imputados.

Mientras que las defensas técnicas de 15 abogados particulares peticionó la declaratoria de no culpabilidad y la absolución de sus defendidos.

Además, terceros afectados exigieron la restitución y devolución de bienes cautelados y aprehendidos durante los operativos.

Origen y complejidad de la red criminal

La causa contra la estructura criminal de la "Operación Fusión" fue catalogada de alta complejidad debido a sus ramificaciones transnacionales. Las investigaciones de la fiscalía se remontan al 18 de febrero de 2020, tras detectar las operaciones de un supuesto grupo delictivo organizado presuntamente dedicado a coordinar, almacenar, custodiar y despachar cargamentos de drogas a gran escala con destino final hacia Estados Unidos y el continente europeo.

Durante la secuela del proceso, el expediente derivó además en la validación de siete acuerdos de pena con imputados que aceptaron responsabilidad, así como en el retiro de la acusación contra dos procesados por parte de la fiscalía.