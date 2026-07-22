Alberto Macré al frente: Panamá revela su 'roster' de béisbol para los Juegos Centroamericanos

La Federación Panameña de Béisbol presentó la nómina de 24 peloteros que representarán al país en el torneo de béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, certamen programado para disputarse del 31 de julio al 7 de agosto en la República Dominicana.

El equipo panameño, que estará bajo el mando del experimentado director técnico Alberto Macré, viaja con el objetivo de romper una sequía de más de dos décadas sin subir al podio en este torneo continental y marcar el primer gran hito del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La principal fortaleza de la delegación nacional radicará en su rotación de picheo, la cual estará encabezada por dos lanzadores con recorrido en las Grandes Ligas (MLB): Darío Agrazal y el veterano zurdo Davis Romero.

El róster completo de 24 jugadores se distribuye en las siguientes posiciones:

El cuerpo de lanzadores esta conformado por: Darío Agrazal, Davis Romero, Harold Araúz, Gilberto Chu, Pedro González, Alberto Guerrero, Kevin Miranda, Alain Pérez, Kevin Rodríguez y Enrique Saldaña.

Mientras que en la receptoría se están Erasmo Caballero y Mario Sanjur. Y el cuadro interior fueron seleccionados Arod McKenzie, Edgard Muñoz, Jason Patterson, Héctor Rayo, Joshwan Wright y Abraham Rodríguez.

Entre los jardineros están: Juan Diego Alonso Collado, Luis Castillo, José Mordock, Carlos Mosquera, Jhonny Santos y Jael Escobar.

Panamá quedó ubicada en un exigente Grupo B, donde disputará una ronda regular de alta intensidad frente a tres potencias de la región:

En busca del podio tras más de 20 años

El béisbol panameño buscará reconquistar un espacio de honor dentro de una cita histórica liderada ampliamente por Cuba (máximo ganador con 15 preseas doradas). En el historial general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamá suma tres medallas de plata (1935, 1938 y 2002) y cuatro de bronce (1930, 1959, 1966 y 1982).

La delegación completa de Panamá dirá presente en Santo Domingo dentro del evento multideportivo general que reunirá a más de 6,000 atletas del 24 de julio al 8 de agosto en la capital dominicana.