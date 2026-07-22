¿Falla técnica o prevención de accidentes? El Metro de Panamá aclara por qué apaga escaleras mecánicas en hora pico

Llegar a una estación del Metro abarrotada en medio de la hora de mayor afluencia y encontrarse con las escaleras mecánicas apagadas es una de las experiencias más incómodas para los usuarios. El procedimiento obliga a realizar el recorrido a pie en medio de la multitud, lo que frecuentemente desata críticas en redes sociales y dudas sobre el estado de los equipos electromecánicos.

Sin embargo, detrás de estos apagados temporales existe una razón estratégica. El Metro de Panamá (MPSA) explicó que la medida no responde necesariamente a fallas técnicas, sino a un protocolo de dosificación del flujo peatonal diseñado para prevenir accidentes y mantener la seguridad de los usuarios.

Regulando el flujo: la función del Centro de Control de Operaciones

Cuando una estación alcanza su punto máximo de saturación, la velocidad de las escaleras eléctricas puede convertirse en un factor de riesgo. MPSA argumenta que si los equipos continúan trasladando personas de forma ininterrumpida hacia un andén que ya está lleno, se corre el riesgo de generar sofocación, aglomeraciones peligrosas o caídas en la zona de embarque de los trenes.

Para evitar un efecto embudo, el Centro de Control de Operaciones (CCO) coordina la detención temporal de las escaleras. De este modo, el ingreso de pasajeros se ralentiza de forma controlada, dando tiempo a que los trenes despejen la masa de viajeros en la plataforma.

"Esta medida permite regular el ingreso de pasajeros hacia los andenes, prevenir aglomeraciones y reducir el riesgo de incidentes en el embarque o desembarque al usar las escaleras", sostiene el comunicado oficial de la empresa operadora.

¿Cómo evita el Metro un colapso en las instalaciones?

El apagado de escaleras no opera de forma aislada, sino que forma parte de un protocolo integral para la gestión de multitudes en momentos de alta demanda.

El personal puede restringir temporalmente el paso en torniquetes y accesos antes de que las plataformas superen su capacidad máxima.

MPSA señala que de acuerdo con los indicadores de mantenimiento del período entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la flota de escaleras y elevadores mantiene niveles positivos de disponibilidad.

Asegura que al tratarse de activos electromecánicos de uso masivo y continuo, cuando ocurre una avería real, se activan protocolos de atención inmediata para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

El equilibrio entre movilidad y seguridad

Aunque el procedimiento busca garantizar la seguridad vial y peatonal en los andenes saturados, subir las escaleras a pie sigue siendo un punto de fricción en la movilidad urbana diaria.

Ante esto, MPSA señaló que continúa evaluando e implementando alternativas técnicas y operativas que permitan agilizar la circulación de pasajeros y fortalecer la capacidad de atención en las estaciones de mayor afluencia.