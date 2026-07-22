Una mujer de 59 años, proveniente del corregimiento de Puerto Pilón, en la provincia de Colón, falleció a causa del dengue, según informó Abraham Alvarado, director regional del Ministerio de Salud (Minsa).

Este nuevo deceso ocurre mientras las autoridades sanitarias realizan intensos esfuerzos para reducir los contagios de dengue en la costa atlántica.

Según las últimas estadísticas del Minsa, en la provincia de Colón hasta la fecha se registran más de mil casos y las áreas con mayor índices de casos son: Puerto Pilón, Cristóbal, Sabanitas, Cativá, Cristóbal Este

El director regional del Minsa en Colón manifestó que el área de donde procedía la paciente presenta actualmente altos índices de infestación del mosquito transmisor.

Ante esta situación, el funcionario reiteró a la población la importancia de mantener los alrededores de sus viviendas limpios y libres de desechos que puedan acumular agua.

En caso de contar con recipientes para almacenar agua de uso diario en el hogar, el Minsa enfatizó que estos deben permanecer debidamente tapados. De igual manera, se detalló que es necesario deshacerse de las llantas vehiculares para evitar que se conviertan en criaderos de mosquitos.

El galeno señaló además que la nebulización no es la respuesta definitiva contra el dengue, sino la eliminación constante de todo objeto que acumule agua.

Actualmente, la entidad de salud mantiene presencia en las comunidades que registran casos a través del trabajo de los equipos de Promoción de la Salud, Control de Vectores y Saneamiento Ambiental.