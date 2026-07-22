Vuelos directos de Colombia a Río Hato: El impacto económico en la zona hotelera de la Riviera Pacífica

La reciente alianza entre la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), PROMTUR, Wingo y la mayorista On Vacation para conectar Bogotá con Río Hato a partir del 5 de octubre de 2026, representa mucho más que una nueva ruta aérea. Para la zona hotelera de la Riviera Pacífica, es una inyección directa de capital y una solución histórica a uno de los mayores retos del turismo en el interior: la logística de traslado.

El modelo de negocio de On Vacation se basa en la venta de paquetes turísticos masivos y accesibles. Al aterrizar 1,400 pasajeros mensuales mediante vuelos nocturnos, se proyecta que los grandes resorts "todo incluido" (ubicados en Playa Blanca, Farallón y Bijao), así como los hoteles boutique de la zona de Santa Clara y Buenaventura, se aseguren un volumen de ocupación hotelera constante, reduciendo el impacto de la temporada baja.

Hasta ahora, un turista colombiano que deseaba visitar las playas del Pacífico panameño debía volar a Tocumen y enfrentar un traslado terrestre de entre dos y tres horas (dependiendo del tráfico). Aterrizar en el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez coloca al turista a un radio de entre 5 y 15 minutos de su hotel. Esta reducción en el tiempo de viaje hace que el destino turístico sea instantáneamente más atractivo y competitivo frente a otros polos turísticos del Caribe.

El turismo de proximidad que generará esta ruta no solo beneficia a las grandes cadenas hoteleras. Los turistas que ahorran en costos logísticos y de vuelos (gracias al modelo de bajo costo de Wingo) tienden a destinar mayor presupuesto al consumo local. Esto impactará positivamente, ya que se espera un incremento en el consumo de gastronomía de mariscos en las áreas de Farallón y Santa Clara, así como una mayor demanda para excursiones cercanas (como El Valle de Antón o el parque arqueológico El Caño), el uso de taxis locales y el esperado impacto en las plazas comerciales, supermercados de la Interamericana y venta de artesanías.

Colombia es uno de los principales mercados emisores de turistas para Panamá. Al ofrecer una ruta que combina el producto de sol y playa con infraestructura hotelera de primer nivel sin pasar por el centro financiero del país, Panamá diversifica su catálogo. La Riviera Pacífica deja de ser una "extensión" del viaje a la capital para convertirse en el destino principal.

Descentralización del turismo y mercado sudamericano

"Esta nueva ruta representa un paso estratégico para consolidar la conectividad internacional de Panamá y seguir descentralizando los beneficios del turismo hacia el interior del país", señaló Gloria De León, Administradora General de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). "La articulación entre el sector público y el privado nos permite atraer nuevos visitantes y posicionar a la Riviera Pacífica como un destino cada vez más competitivo", agregó.

Por su parte, Laura Muñoz, presidenta de la mayorista On Vacation, destacó que la apertura del vuelo no solo amplía la cartera de paquetes turísticos para el viajero colombiano, sino que dinamizará la generación de empleo indirecto en el sector comercial de la región central.

"Esta alianza con la ATP, PROMTUR Panamá y Wingo nos permite ampliar nuestro portafolio internacional, acercar a más colombianos a destinos extraordinarios y contribuir al fortalecimiento de una industria que genera crecimiento, empleo y oportunidades para ambos países", sentenció Laura Muñoz, presidenta de On Vacation.