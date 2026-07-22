Ciclismo panameño apunta al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El ciclismo panameño busca ser protagonista y apunta al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se realizarán en Santo Domingo, República Dominicana.

Los ciclistas Carlos Samudio, Roberto González, Bolívar Espinosa y Christofer Jurado serán los pedalistas panameños que verán acción en la rama masculina. Mientras tanto, Wendy Ducreux lidera el equipo femenino, integrado también por Noemy Atencio y Maraya López, según datos revelados por la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci).

“Es la representación más numerosa en la historia del ciclismo en estas justas regionales”, destaca un comunicado de la Fepaci.

El debut del ciclismo panameño será este sábado con Wendy Ducreux y Noemy Atencio, quienes verán acción en la prueba de contrarreloj sobre una distancia de 30 kilómetros. Ese mismo día, pero en un recorrido de 40 kilómetros, Carlos Samudio y Bolívar Espinosa competirán en la rama masculina.

Por su parte, la prueba de ruta femenina se disputará el sábado 1 de agosto en un circuito de 123 kilómetros. Al día siguiente, los varones saldrán a competir en la ruta con un trazado total de 169 kilómetros.

“Esta delegación no solo destaca por su número récord de integrantes, sino por la gran preparación, recorrido internacional y nivel de cada uno de nuestros pedalistas. Vamos con el objetivo firme de subir al podio y dejar en alto los colores de nuestra bandera”, expresó Emer Samudio, seleccionador nacional de la Fepaci.