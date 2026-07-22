¿Adiós a la contaminación? Presentan nueva guía de buenas prácticas para cría de puercos

Panamá aprobó oficialmente la Guía de Buenas Prácticas Agroambientales para la Gestión Integral de Residuos de las Granjas Porcinas en Cuencas Hidrográficas. La medida busca reducir la contaminación de quebradas y ríos, fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental y promover una producción porcina más eficiente y sostenible.

La herramienta fue oficializada mediante la Resolución No. DM-0368-2026, de 17 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30571-A, del 20 de julio de 2026.

El documento es el resultado de un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y las organizaciones representativas del sector porcino, entre ellas: la Comisión Nacional para el Desarrollo Porcino (CONAPOR), la Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá (ANAPOR), la Asociación de Productores de Cerdos de Panamá (APORCEPPA), la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP) y la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá (APUP). Cada una de estas organizaciones e instituciones participaron de manera proactiva en la elaboración, revisión y validación técnica de la guía, que se llevó además a una amplia consulta pública.

La nueva guía está dirigida principalmente a los pequeños y medianos productores porcinos, quienes ahora contarán con una herramienta técnica para implementar buenas prácticas agroambientales que les permitan cumplir con la normativa ambiental y sanitaria vigente, mejorar la gestión integral de los residuos generados por sus granjas y prevenir la contaminación del agua, el suelo y el aire.

Y ahora lo pueden hacer a un costo asequible, sin tener que gastar preciados recursos, ni contratar consultores, ni lidiar con la burocracia.

La guía promueve la adopción de prácticas de Producción Más Limpia y estrategias de Economía Circular, orientadas al aprovechamiento eficiente de los recursos, la reducción de costos operativos, el fortalecimiento de la bioseguridad, el uso responsable del agua y la energía, así como la incorporación de tecnologías para el tratamiento de residuos. De esta manera, se busca convertir los desafíos ambientales de la actividad porcina en oportunidades para incrementar la productividad, la competitividad y la rentabilidad del sector, sin comprometer la conservación de los recursos naturales.

Pero los productores no estarán solos. El documento también establece un proceso de acompañamiento técnico por parte de las instituciones competentes. Asimismo, se fija un periodo de adecuación para que los productores adopten las medidas establecidas de manera gradual.

El seguimiento a estas normativas se hará con un esquema que permitirá verificar el cumplimiento de las buenas prácticas y la gestión ambiental permanente en las granjas porcinas.