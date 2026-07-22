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Tránsitos por el Canal suben 5.2% e ingresos alcanzan $4,802 millones en los primeros 9 meses del año fiscal
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El Canal de Panamá reportó un alza del 5.2 % en tránsitos y $4,802 millones en ingresos en 9 meses del FY2026, mientras prevé ajustes por sequía.
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El Canal de Panamá registró un sólido desempeño operativo y financiero durante los primeros nueve meses del año fiscal 2026 (octubre 2025 - junio 2026). Los tránsitos de buques crecieron un 5.2 %, mientras que los ingresos totales por peajes subieron un 17 %, impulsados por la demanda en los segmentos de portacontenedores y transporte de gas licuado de petróleo (GLP).
Los datos oficiales fueron presentados este miércoles 22 de julio de 2026 por la administración de la vía interoceánica durante una sesión informativa organizada por Bank of America Merrill Lynch, en la que se detalló que el promedio de cruces diarios se situó en 35 embarcaciones.
Balance operativo y financiero (Octubre 2025 - Junio 2026)
Entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de junio de 2026, el volumen de carga medido en toneladas CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal) ascendió a 389.96 millones, lo que representa un incremento del 7.2 % en comparación con el mismo período del año fiscal anterior.
El impulso económico mantiene la tendencia alcista registrada al cierre del año fiscal 2025, cuando la vía interoceánica alcanzó un récord histórico de 5,705 millones de dólares en ingresos totales.
Alerta por sequía: Prevención ante El Niño
Pese a las cifras positivas, la administración del Canal mantiene la mirada puesta en la variabilidad climática y la disponibilidad del recurso hídrico en los lagos Gatún y Alhajuela ante la llegada inminente de un fenómeno de El Niño severo.
El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, adelantó que la vía se encuentra preparando esquemas de contingencia para preservar los niveles operativos:
"Probablemente se aplicarán restricciones de capacidad, no solo por calado, sino también por el número de reservas diarias, aunque debemos dejar que el mercado nos diga cómo ajustarnos" señaló Vásquez.
La ACP ha comenzado a aplicar medidas preventivas de ahorro de agua para amortiguar el impacto del estiaje en el comercio marítimo mundial, por donde transita entre el 3 % y el 5 % de la carga global.
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