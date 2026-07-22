MEF desmiente a La Prensa sobre supuesta venta de terrenos en Amador y aclara que avalúos son de rutina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desmintió que existan iniciativas, propuestas o trámites dirigidos a la venta de terrenos estatales ubicados en la Calzada de Amador por parte de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR).

La aclaración institucional surge como respuesta a publicaciones del diario La Prensa, en las que se cuestionaba la posible enajenación de estos activos estratégicos tras conocerse avalúos que superan los 97 millones de dólares en zonas insulares y la regularización de rellenos de fondo de mar.

Avalúos rutinarios y regularización de rellenos

De acuerdo con el MEF, la actualización de los avalúos no constituye un paso previo para la privatización de las fincas, sino que responde a procedimientos técnicos y administrativos ordinarios para mantener al día el valor contable y patrimonial del Estado.

En lo relativo a los terrenos ganados al mar, la entidad precisó el alcance legal de su registro. Los rellenos de fondo de mar están en proceso de regularización e incorporación formal como fincas estatales.

Indica que cada inscripción incluye de forma obligatoria una anotación marginal en el Registro Público que prohíbe explícitamente su apropiación, traspaso o venta a particulares.

Activo estratégico de la Nación

La institución hizo hincapié en que la ribera y las islas de Amador representan una zona de alto valor para el desarrollo turístico y logístico del país, por lo que las acciones de la UABR están enfocadas en su salvaguarda legal.

"Los terrenos ubicados en Amador constituyen un activo estratégico de alto valor para el desarrollo del país, por lo que la gestión de la UABR está orientada a su protección, adecuada administración y aprovechamiento conforme al interés público", precisó el MEF en su comunicado.

Finalmente, ese ministerio asegura que cualquier interpretación sobre una posible enajenación carece de fundamento, reiterando que la naturaleza jurídica de estos bienes garantiza que permanecerán bajo el dominio inalienable de la Nación.