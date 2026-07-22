Panamá refinancia anticipadamente EUR 2.400 millones de deuda y extiende vencimiento hasta 2031

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante la Dirección de Financiamiento Público, ejecutó una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales para refinanciar anticipadamente dos préstamos bancarios en euros por EUR 2,400 millones, cuyos vencimientos originales estaban programados para el año 2027.

La maniobra financiera no solo extendió el perfil de vencimientos de la deuda soberana hasta el año 2031, sino que además le permitió a Panamá conseguir EUR 500 millones de financiamiento fresco bajo las mismas condiciones para cubrir las necesidades fiscales del presupuesto nacional correspondiente al ejercicio 2026.

Términos de la transacción con Santander y Merrill Lynch

La operación financiera se estructuró con dos de los principales bancos de inversión internacionales, cambiando tasas de interés variables por esquemas de tasa fija sustancialmente menores a las ofertas actuales del mercado soberano.

El monto abonado con Merrill Lynch – Bank of America incluye EUR 1,200 millones de refinanciamiento de deuda previa y EUR 500 millones de capital adicional para liquidez presupuestaria de 2026.

Como referencia técnica, el MEF destacó que lanzar una nueva emisión de bonos a cinco años en los mercados internacionales le habría costado al Estado una tasa promedio estimada del 5.44 %, por lo que fijar cupones de 4.83 % y 4.67 % representa un ahorro directo para las arcas públicas.

Ventajas estratégicas del refinanciamiento anticipado

Actuar con un año de antelación al vencimiento original de 2027 le otorga al Estado panameño tres ventajas macroeconómicas fundamentales: La conversión de deuda a tasa variable hacia tasa fija protege el presupuesto estatal de posibles volatilidad o incrementos en las tasas de referencia del Banco Central Europeo (BCE).

Así como la eliminación de la cuota "bullet". En lugar de realizar un pago único y masivo de capital al vencimiento en 2027, la deuda se amortizará gradualmente en cuotas semestrales a partir de 2028, evitando presiones de liquidez.

Liquidez adicional para 2026: Los EUR 500 millones adicionales garantizan el financiamiento de proyectos estatales presupuestados para el presente periodo sin recurrir a emisiones más costosas.

Impacto en los indicadores de deuda y riesgo país

Esta gestión de pasivos se enmarca dentro de la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo 2025–2029. De acuerdo con cifras del MEF, las acciones ejecutadas han generado un impacto directo sobre la salud financiera del Estado: Costo promedio de la deuda: Se redujo del 5.39 % al 4.66 %.

Mientras que el Riesgo país se posicionó en su nivel más bajo registrado desde el año 2018.

"La deuda del país se administra bajo un principio consistente: anticipar en lugar de reaccionar. Se fijan condiciones hoy por debajo del mercado, en vez de esperar a 2027 a ver qué nos ofrece el mercado; protegiendo el presupuesto de la volatilidad de tasas de interés y asegurando un calendario de pagos más ordenado para los años que vienen", aseguró el ministro del ramo, Felipe Chapman.