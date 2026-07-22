Ranking FIFA: un duro baño de realidad

El reciente descenso de Panamá al puesto 44 del Ranking FIFA tras el Mundial 2026, no debe leerse como una tragedia, sino como un riguroso baño de realidad. En la alta competencia, la factura por no puntuar es inmediata.

Históricamente, la 'Sele' ha transitado un largo camino: desde aquel oscuro puesto 150 registrado en 1995 hasta tocar el techo del fútbol mundial en la casilla 29 en marzo de 2014.

Mantenerse cerca del 'top 30' exige un nivel de ejecución implacable que en esta cita planetaria no se logró sostener.

El impacto directo de este retroceso trasciende lo estadístico, ya que un ranking deteriorado compromete la ubicación en futuros bombos para sorteos en torneos oficiales y complica la negociación de amistosos de jerarquía ante potencias globales. Para corregir el rumbo, resulta urgente articular un trabajo integral fuera del terreno de juego: desde la estructuración de microciclos continuos con talento emergente hasta el fortalecimiento del trabajo analítico y por qué no, el scouting de futbolistas con ascendencia panameña en el extranjero.

Asimismo, se vuelve indispensable optimizar la planificación logística en los desplazamientos internacionales y potenciar las áreas de preparación física, nutrición y psicología deportiva, garantizando que el atleta llegue en la cima de sus capacidades a la exigencia del primer nivel.

La responsabilidad debe repartirse con ecuanimidad entre el banquillo y la dirigencia.

Al técnico Thomas Christiansen le corresponde corregir la lectura táctica, la capacidad de replanteo sobre la marcha y la reactivación anímica del grupo cuando el plan inicial se frustra.

Por su parte, la FEPAFUT debe asumir la responsabilidad estructural de blindar los procesos, potenciar las categorías inferiores y exigir una LPF más competitiva que sirva de verdadero sostén. Panamá sigue liderando en Centroamérica, pero en la elite global el margen de error es cero.