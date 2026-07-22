Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Coclé reiteraron a la población la importancia de mantener medidas de prevención que limiten el ingreso de roedores a viviendas y graneros, con el fin de evitar nuevas muertes por hantavirus.

El llamado de atención surge tras registrarse el fallecimiento de una menor de 12 años que residía en el corregimiento de El Coco, cuya defunción por hantavirus ya fue confirmada por las autoridades sanitarias.

Con este caso, ya suman tres las personas que han fallecido en esta provincia a causa del hantavirus en lo que va del año, todas ellas residentes en el distrito de Penonomé.

Según los registros del Minsa, las otras víctimas mortales han sido un adulto mayor de más de 70 años y una mujer de 56 años, quienes residían en las comunidades de San Miguel y Zagrejá, en el área norte de Penonomé.

Domingo Pino, jefe regional de Epidemiología, expresó su preocupación por la acumulación de chatarra en algunas casas, la cual sirve como criadero de ratones y aumenta el riesgo de contraer la enfermedad a través de la orina y las excretas dejadas por los roedores.

El funcionario recomendó además no tirar desperdicios de comida en los patios de las residencias, debido a que esta práctica atrae a los roedores hacia las viviendas.

Asimismo, Pino indicó que, tras detectarse este nuevo caso, los equipos de salud llevan a cabo investigaciones en las viviendas y comunidades afectadas para orientar a las familias sobre las medidas de limpieza y prevención, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos contagios en la provincia de Coclé.