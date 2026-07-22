Salud evalúa tanques de agua en La Villa de Los Santos en medio de vigilancias por potabilidad en la región

Técnicos del equipo de Calidad de Agua de la Región de Salud de Los Santos desarrollaron operativos de evaluación e inspección sanitaria en las estructuras de almacenamiento de agua potable en el sector de La Villa de Los Santos, como parte de los controles para verificar la seguridad del suministro que llega a la población, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con el Minsa, las diligencias técnicas se enfocarán en constatar las condiciones físicas de los depósitos comunitarios y realizar mediciones fisicoquímicas, como niveles de cloro residual, para asegurar que el recurso cumpla con los estándares de potabilidad requeridos para el consumo humano.

Control en sistemas de distribución y vigilanciade la calidad del agua

Las evaluaciones en La Villa forman parte de un itinerario continuo que ejecuta el Minsa en los distintos distritos de la provincia santeña, prioritario en la fiscalización de los sistemas hídricos y acueductos regionales.

La fiscalización sobre las infraestructuras de almacenamiento cobra relevancia estratégica en la región de Azuero, donde la calidad de las fuentes hídricas y el correcto funcionamiento de las redes de distribución han estado bajo constante escrutinio por parte de las autoridades sanitarias y ambientales.

El Minsa reiteró que el programa de inspección a tanques de reserva se mantendrá activo de forma continua en el resto de los corregimientos de la provincia de Los Santos.