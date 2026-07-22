Minsa mantiene 69 mil dosis almacenadas contra el VRS mientras alista plan con anticuerpos para 2027

En medio de la creciente presión sobre las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) pediátricas en el país por complicaciones ligadas al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), el Ministerio de Salud (Minsa) informó que mantiene un inventario de 69,079 dosis de vacunas en reserva en los depósitos del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Pese a contar con el insumo en las instalaciones de salud para mitigar el impacto de esta enfermedad, principal causante de la bronquiolitis y neumonías graves en lactantes, el nivel de inoculación en la población objetivo se mantiene como una tarea pendiente.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud (Minsa) adelantó que ya prepara un plan combinado para el año 2027 que introducirá el uso del anticuerpo monoclonal (nirsevimab), aunque este no representará un alivio inmediato para la alta demanda hospitalaria que se registra en la actualidad.

La estrategia del Minsa busca frenar los casos severos en recién nacidos atacando el problema desde la gestación. La vacuna actual se puede aplicar, según a las autoridades sanitarias, a mujeres embarazadas entre las semanas 30 y 36 de gestación, permitiendo que la madre transfiera anticuerpos al feto antes del nacimiento.

¿En qué consiste la estrategia proyectada para 2027?

Para atender a los recién nacidos cuyas madres no se hayan vacunado durante el embarazo, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, aprobó la asignación de fondos para adquirir el anticuerpo monoclonal nirsevimab mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La coordinadora del PAI, Itzel de Hewitt, reiteró que la vacuna activa está disponible en las unidades de salud pública del país de forma gratuita.

Las autoridades insisten en que colocarse la dosis durante el rango gestacional indicado es la herramienta más efectiva que existe en este momento para evitar que un lactante desarrolle complicaciones respiratorias graves que requieran soporte ventilatorio o internamientos prolongados en un hospital.