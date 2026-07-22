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Chiriquí

Aprehenden a exrepresentante de Peñas Blancas en Müna por presunto delito de peculado

Publicado 2026/07/22 14:30:00
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La Policía Nacional aprehendió en Müna a un exrepresentante de Peñas Blancas presuntamente vinculado a delitos de peculado en la comarca Ngäbe-Buglé.

En las próximas horas el aprehendido afrontará su audiencia de control de garantías. Foto Policía Nacional

En las próximas horas el aprehendido afrontará su audiencia de control de garantías. Foto Policía Nacional

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Unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, lograron la aprehensión de un ciudadano que fungió como representante del corregimiento de Peñas Blancas, mediante una diligencia de allanamiento y registro realizada en el distrito de Müna, dentro de la comarca Ngäbe-Buglé.

El exservidor público era requerido de manera por la presunta comisión de un delito contra la administración pública, específicamente en la modalidad de diferentes formas de peculado.

Tras concretarse la captura en la zona comarcal, el aprehendido fue remitido y puesto a disposición del Ministerio Público y de los juzgados de garantías correspondientes.

En las próximas horas se agendará la audiencia de control de garantías, en la que la fiscalía buscará la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos formal por peculado y la aplicación de las medidas cautelares acordes a la gravedad del hecho investigado.

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