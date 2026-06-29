Inician alegatos de conclusión en el juicio de la "Operación Fusión"

Tras un extenso proceso legal que se ha prolongado por más de un año, arrancó este lunes la fase de alegatos de conclusión en el juicio oral por la causa denominada “Operación Fusión”.

La Fiscalía de Drogas del Ministerio Público fue la encargada de abrir la etapa de argumentaciones finales ante las autoridades judiciales del Primer Circuito Judicial de Panamá.

El proceso se sigue en contra de 32 personas naturales y una persona jurídica. A los imputados se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, delitos contra el orden económico bajo la figura de blanqueo de capitales, y por suministrar información falsa o alterada sobre sustancias químicas y precursores.

Un tribunal colegiado y un robusto paquete probatorio

La audiencia de fondo es dirigida por el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá, cuya presidencia recae sobre la jueza Kathia Rodríguez Alvarado, acompañada por el juez Raúl Vergara (en funciones de relator) y la jueza Ilka Castillo (tercera juez).

Este juicio oral comenzó formalmente el pasado 16 de junio de 2025, fundamentado en un Auto de Apertura dictado por el Juzgado de Garantías que admitió un caudal superior a las 400 pruebas técnicas y testimoniales, desglosadas de la siguiente manera:

18 pruebas periciales (análisis científicos y financieros).

101 pruebas testimoniales (declaraciones de testigos y agentes).

303 pruebas documentales (informes de inteligencia, registros bancarios y actas).

A lo largo del desahogo de estas evidencias en el estrado, el tribunal decretó múltiples suspensiones del calendario ordinario de audiencias. Estos retrasos se debieron principalmente a renuncias de defensores privados, así como a la falta de disponibilidad de peritos especializados para sustentar los informes correspondientes.

Logística en Balboa y acuerdos validados

Las sesiones de juicio se desarrollan en las salas de audiencias del Sistema Penal Acusatorio (SPA) (antigua sede del Boston School), en el área de Balboa.

Durante el avance del plenario, la Fiscalía de Drogas, representada de forma permanente por los fiscales de circuito Joseph Díaz Calderón y Shantal Hernández, validó un total de siete acuerdos de pena e hizo efectivo el retiro de la acusación para dos de los procesados. El balance de la defensa técnica se mantiene estructurado por ocho abogados de la esfera particular y seis defensores públicos.

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Antecedentes de una red transnacional

La génesis de la “Operación Fusión”, que debido a su multiplicidad de imputados y alcance geográfico fue declarada Causa Compleja, se remonta a las diligencias de investigación iniciadas el 18 de febrero de 2020.

De acuerdo con la teoría del caso del Ministerio Público, los investigados presuntamente integraban y colaboraban con una organización criminal transnacional.

El grupo delictivo operaba desde el territorio nacional para, supuestamente, coordinar, organizar, recibir, custodiar y distribuir importantes cargamentos de sustancias ilícitas que ingresaban al país y cuyo destino final de exportación eran los mercados de Europa y los Estados Unidos.

Se espera que la etapa de alegatos conclusivos se extienda durante los próximos días previos al periodo de deliberación del tribunal.