Compra de petroterminal elevará el potencial del país

La adquisición del 100% de acciones de la Petroterminal de Panamá S.A. (PTP) por parte del Estado representa una oportunidad para fortalecer la competitividad logística del país y atraer mayores inversiones.

Sin embargo, desde el sector empresarial sostienen que, antes de llevar a cabo esta transacción, es importante aclarar algunas dudas sobre su funcionamiento, rentabilidad, administración y mecanismos de transparencia.

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, reconoció que sin duda el trasiego de combustibles ha adquirido un valor relevante en el mercado debido a los cambios geopolíticos que enfrenta el mundo actualmente, convirtiendo a la petroterminal en un activo estratégico para Panamá; no obstante, su utilidad dependerá de que se establezca una clara gobernanza con estrictos controles de rendición de cuentas.

Señaló que la compra total de la terminal de almacenamiento de hidrocarburos se une a la licitación de nuevos puertos y gasoducto, proyectos anunciados por el Ejecutivo y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que indudablemente consolidarán el potencial logístico del país en la región.

"Esta nueva fase puede fortalecer todo el entorno de nuestro sistema logístico, buscando otros combustibles que viajen a través de la Petroterminal, una infraestructura que ya existe, pero que está siendo subutilizada; por eso es importante esa adquisición", dijo.

El gremio sugiere que se mantenga el modelo de alianza público-privada para que la operación se mantenga alejada de "vaivenes políticos", priorizando la institucionalidad, la transparencia y el interés nacional.

También aboga por la creación de un gobierno corporativo cuya junta directiva la integren profesionales independientes y de reconocida trayectoria en distintos sectores (energético, logístico y financiero) para asegurar su sostenibilidad en el tiempo.'

59%

porcentaje de las acciones del Gobierno en la Petroterminal de Panamá S.A. 1977

año en que se propuso construir una instalación para el manejo de petróleo en Panamá.

La Petroterminal, según datos suministrados por el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, funciona al 30% de su capacidad total, razón por la cual la compra apalancada del Gobierno resulta "positiva", sobre todo porque se hará con los flujos generados a futuro, no con fondos estatales, manteniendo el nivel de deuda.

Explicó que, si las proyecciones de las autoridades son maximizar la capacidad de la terminal, sus flujos deberían ser suficientes para encarar el compromiso financiero adquirido con los dueños del 41% de las acciones.

El consultor laboral René Quevedo también calificó de "positivo" que el Ejecutivo, a través de esta compra, apele a fortalecer la plataforma logística y energética de Panamá, asegurándose de tener la capacidad de transportar hidrocarburos de un océano a otro, especialmente por el contexto geopolítico que vive el mundo.

Panamá, a su juicio, debe seguir proyectándose como un destino coherente para dinamizar la generación de empleo formal, y esta adquisición contribuye a ello, pues el sector logístico, de transporte y almacenaje generó 7,600 nuevas vacantes durante el 2025, cifra que podría aumentar con esta operación.

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"Veo bastante positiva esta acción, creo que va a mandar un mensaje de que Panamá quiere ser un hub logístico y energético a futuro y estamos en la construcción de ese proceso", afirmó.

El Gobierno informó mediante un comunicado que el objetivo de la compra de la PTP es fortalecer la gestión de un activo estratégico, generando mayores beneficios económicos y oportunidades de ingresos para el país.

Aclaró que no se trata de una "modificación unilateral de las condiciones contractuales ni de una expropiación, sino del ejercicio de una opción de compra prevista desde la creación de la empresa y aceptada por todos los accionistas".