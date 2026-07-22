José Mena: adversidad, disciplina, deporte y superación

La historia de José Mena demuestra que una oportunidad puede cambiar el rumbo de una vida. Tras perder a su padre en un hecho violento, este joven encontró en la disciplina, el deporte y la educación el impulso para salir adelante. Hoy, con 17 años, es brigadier mayor del Centro de Formación y Entrenamiento Integral (CFEI) del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), donde se ha convertido en un ejemplo de liderazgo, perseverancia y superación.

Su camino no fue fácil. El bachillerato parecía un obstáculo imposible y la escuela había dejado de motivarlo. En ese momento decisivo, su hermana mayor lo llevó a Chiriquí para ingresar al programa del CFEI en David. Allí descubrió que la disciplina no solo forma el carácter, sino que también abre oportunidades que parecían inalcanzables.

El CFEI forma parte de la estrategia preventiva que impulsa el Minseg, a través de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana, para ofrecer a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo social una alternativa basada en la educación, la formación integral y el deporte. Más que un centro educativo, representa una oportunidad para reconstruir proyectos de vida.

Fue precisamente en ese entorno donde José descubrió su pasión por el atletismo. En diciembre de 2025 debutó en una competencia oficial en el estadio Rommel Fernández, conquistó el primer lugar en los 800 metros y obtuvo la copa rotativa de los centros de formación. A partir de ese momento sumó nuevos triunfos en carreras de cinco kilómetros y alcanzó primeros y segundos lugares que reflejan el fruto de su esfuerzo constante.

El director administrativo del CFEI de David, capitán Reinier González, destacó que, pese a las dificultades que enfrentó José, este año culmina sus estudios con importantes logros personales y deportivos. Añadió que su historia se suma a la de numerosos egresados que actualmente ejercen distintas profesiones, lo cual confirma el impacto positivo del programa.

El CFEI funciona mediante un convenio con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh). En la provincia de Chiriquí operan dos sedes: una en Pedregal de David, con 195 estudiantes y otra en Barú, con una matrícula de 100 jóvenes.

Cada estudiante que ingresa a estos centros proviene de contextos de riesgo social y encuentra una oportunidad para transformar su futuro mediante una formación basada en valores, disciplina y responsabilidad. La preparación está a cargo de unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras e incluye educación premedia y media, un bachillerato integral y la práctica de disciplinas deportivas como atletismo, boxeo, jiu-jitsu, baloncesto y voleibol.

Historias como la de José Mena reflejan la visión del Minseg, a través de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana, demuestra que la seguridad también se construye con educación, deporte y oportunidades. José no solo es una promesa del atletismo panameño; representa el impacto que puede tener una política de prevención cuando ofrece a los jóvenes las herramientas para transformar su futuro.