Panamá y su misión en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La representación de Panamá llega a los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) con la misión de mejorar su actuación en comparación con la última edición y superar la barrera de las cinco medallas de oro.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 arrancan este viernes y se extenderán hasta el 8 de agosto.

Panamá estará representada por 218 atletas que competirán en 27 de las 40 disciplinas, con acción en 39 modalidades distribuidas en 139 pruebas, según datos del Comité Olímpico de Panamá (COP) y tienen como abanderados a Némesis Candelo en judo, y el luchador Ángel Cortés.

Panamá en las últimas cinco ediciones de los JCC

Según los registros de las últimas cinco ediciones de los JCC, la mejor actuación panameña se dio en la pasada cita de San Salvador 2023.

En Cartagena (Colombia 2006), la delegación consiguió 14 preseas: 2 de oro, 5 de plata y 7 de bronce.

Más adelante, en Mayagüez (Puerto Rico 2010), Panamá logró sumar 16 medallas (2 de oro, 3 de plata y 11 de bronce).

Por su parte, en Veracruz (México 2014) la cosecha disminuyó a 7 metales en total (1 de oro, 2 de plata y 4 de bronce).

Sin embargo, en las últimas dos ediciones Panamá mostró una clara mejoría. En Barranquilla 2018 (Colombia) obtuvo 13 preseas (3 de oro, 5 de plata y 5 de bronce).

Mientras que en San Salvador 2023, la representación istmeña firmó su mejor papel reciente al alcanzar 23 medallas: 5 de oro, 6 de plata y 12 de bronce.

Panamá como sede y su récord histórico

La mejor actuación histórica de Panamá en estas justas se logró en 1938, cuando el país albergó los Juegos por primera vez.

En esa ocasión se cosecharon 24 medallas de oro, 22 de plata y 20 de bronce (66 en total), ocupando el subcampeonato del medallero general, solo por detrás de México, que acabó en el primer lugar con 72 preseas (24 de oro, 32 de plata y 16 de bronce).

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En los Juegos de 1970 —edición para la que se construyó lo que hoy es la Ciudad Deportiva Irving Saladino—, la representación istmeña también tuvo un desempeño destacado al conquistar 41 preseas (5 de oro, 17 de plata y 19 de bronce.