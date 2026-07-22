Proyectos dirigidos a pagar menos luz están esperando su debate

Se ha escuchado desde hace varios años sobre reformas a la ley que regula el sistema eléctrico panameño y todavía se desconoce cuando el proyecto será una realidad y se presentará a la Asamblea Nacional.

Precisamente, en ese Órgano del Estado reposan cinco proyectos que buscan, de una forma u otra, abaratar el costo de la energía eléctrica y que todavía no han podido salir con una aprobación en tercer debate.

El 6 de agosto de 2025, el diputado suplente, Gabriel Solís Arias, presentó un proyecto, que según su proponente, democratiza el acceso a la energía renovable, mediante el Neteo Remoto y las comunidades solares.

Solís ilustró que mediante el neteo remoto, el ciudadano instala un sistema solar en un lugar distinto de donde consume la electricidad, como un terreno, una finca o una bodega, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. El proyecto más antiguo iba a ser discutido en segundo debate pero fue devuelto a primer debate

"La energía generada será inyectada a la red eléctrica y el usuario recibirá créditos que se reflejarán en la factura del inmueble previamente registrado", explicó.

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La Ley 6 de 1997 dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad. Fue ordenada por la Ley 194 de 2020.



En Panamá, la generación y la distribución eléctrica se encuentran en manos privadas, mientras que la transmisión es estatal.



La energía eólica y la solar han emergido como complemento a la hidroeléctrica y como alternativas a la térmica.



Entidades bancarias ofrecen préstamos para la instalación de paneles solares a los interesados.

El diputado recordó que miles de panameños viven en apartamentos, alquilan una vivienda o no disponen de las condiciones necesarias para hacerlo, lo que no debería impedirles acceder a los beneficios de la transición energética.

El proyecto 308 fue aprobado en primer debate, el 24 de marzo y está pendiente de su discusión en segundo debate.

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Otras iniciativas

Así como esta, hay otras iniciativas convertidas en proyectos de ley, encaminadas a buscar alternativas para que los panameños paguen menos por el servicio eléctrico.

Por un lado, el diputado panameñista, Francisco Brea, presentó una propuesta que busca modernizar el marco regulatorio para facilitar la incorporación de nuevas tecnologías, que fue aprobado en primer debate el pasado 26 de marzo.

Más antiguo es el proyecto del diputado de Cambio Democrático, Carlos Afú, que crea un incentivo fiscal para las empresas o personas que donen paneles solares a acueductos rurales y pozos de agua, el cual fue devuelto a primer debate, el 10 de febrero de 2025 y todavía se desconoce su futuro.

También, está el proyecto 455, del diputado de Moca, Ernesto Cedeño, que incentiva la instalación de paneles solares y otras fuentes de generación para hogares y pequeños negocios, aprobado en primer debate el 10 de febrero de este año.

Otra iniciativa, entregada por el diputado de Vamos, Jhonathan Vega, establece la obligatoriedad de la electrificación total en los distritos donde se ubican proyectos hidroeléctricos.

El proyecto fue aprobado, de igual forma, el 10 de febrero, y está en la agenda del Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en segundo debate.