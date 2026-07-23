Hasta el 14 de agosto estarán abiertas las postulaciones para las 20 becas de maestría en INCAE

Los profesionales panameños con experiencia gerencial ya pueden postularse a una de las 20 becas completas para cursar una maestría ejecutiva del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), como parte de una iniciativa impulsada por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). El programa está dirigido a personas con formación universitaria y trayectoria laboral en cargos de liderazgo, y las clases iniciarán el próximo 14 de septiembre.

El profesor Bernard Killian, de INCAE, manifestó en el noticiero matutino de Telemetro Reporta que los interesados deben completar primero el proceso de admisión de la escuela de negocios antes de optar por la beca.

Los estudiantes tienen que aplicar en INCAE y, una vez que sean aprobados, se hace el proceso con el Ifarhru. "Eso es muy importante aclararlo", explicó Killian.

El profesor indicó que la maestría está orientada a profesionales con experiencia ejecutiva, por lo que se recomienda que los aspirantes cuenten con al menos cinco años de trayectoria laboral.

Explicó que el programa desarrolla discusiones basadas en situaciones reales de dirección empresarial, lo que hace indispensable que los participantes puedan aportar desde su propia experiencia.

El académico destacó que INCAE utiliza el método de casos como base de su enseñanza. Este modelo, explicó, reemplaza las clases magistrales tradicionales por conversaciones y análisis de casos reales de empresas.

En total, el programa dispone de 20 becas completas, dirigidas a profesionales que ya poseen una licenciatura y desean fortalecer sus competencias en liderazgo y gestión. Es importante aclarar que no hay límite de edad para aplicar a una de estas becas.

El profesor señaló que pueden hacer consultas al teléfono 312-5100 a través del gerente de admisiones, Kevin Pérez, cuyo contacto también está disponible en la página web oficial de INCAE.

Las postulaciones están abiertas desde el 20 de julio al 14 de agosto, mientras que el programa académico comenzará el 14 de septiembre y concluirá en agosto del próximo año. Killian precisó que se trata de una maestría intensiva con una duración inferior a un año.