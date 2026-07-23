Anuncian suspensión de suministro hídrico y cierre de vías para este viernes

Los trabajos de instalación de válvulas que llevará a cabo el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) este viernes 24 de julio afectarán el suministro en varios sectores de la capital, por lo que las autoridades recomiendan tomar rutas alternas.

Las adecuaciones se realizarán en horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en la avenida Ricardo J. Alfaro, específicamente cerca de la entrada de La Alameda.

Dichas labores impactarán el suministro de agua potable en los siguientes los sectores de La Alameda, Villa Soberanía, La Locería, Los Ángeles y Avenida Los Periodistas

Durante el período que duren los trabajos, uno de los paños del lado derecho (con dirección a la ciudad de Panamá) permanecerá completamente cerrado.

Ante esta situación, el IDAAN recomienda a los conductores utilizar rutas alternas y respetar de manera estricta las señalizaciones colocadas en la zona intervenida para evitar contratiempos en el tráfico.