Minsa advierte sobre venta ilegal de producto Artri Ajo Rey y King para las articulaciones

El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria tras detectar la comercialización ilegal de los productos Artri Ajo Rey y Artri Ajo King, promovidos como tratamientos para el dolor articular. Estas fórmulas carecen de registro oficial y representan un riesgo grave para la población.

La advertencia se fundamenta en un informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, que confirmó la presencia de sustancias no declaradas en Artri Ajo Rey. Dichos componentes pueden provocar efectos adversos severos en quienes los consumen.

En este sentido, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas exhortó a los ciudadanos a no adquirir medicamentos en la vía pública, redes sociales o páginas web, ya que estos canales no garantizan calidad ni seguridad. Solo las farmacias autorizadas ofrecen productos confiables.

Además, se pidió a la población que, en caso de identificar la venta de estos productos, se abstenga de comprarlos y lo reporte de inmediato al número 501-0306. La colaboración ciudadana es clave para frenar la distribución ilegal.

La FDA reveló que Artri Ajo Rey contiene dexametasona, diclofenaco y metocarbamol, principios activos que no aparecen en su etiqueta. El consumo sin supervisión médica puede desencadenar complicaciones graves.

Por ello, se recomienda a quienes hayan ingerido este producto consultar de inmediato a un profesional de la salud. Solo un especialista puede evaluar los riesgos de la suspensión de corticosteroides y determinar el tratamiento adecuado.

El Minsa también instó a los profesionales sanitarios a notificar cualquier caso relacionado con estos productos, con el fin de proteger la salud pública y evitar consecuencias mayores.