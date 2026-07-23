El puente sobre el río Guanche, ubicado en el distrito de Portobelo, Costa Arriba de la provincia de Colón, presenta un serio riesgo de colapso debido al debilitamiento de sus columnas.

Las malas condiciones de este puente fueron reportadas por los pobladores del área, quienes expresaron su preocupación ante la posibilidad de quedar incomunicados.

Tras las alertas de la comunidad, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) llevó a cabo la inspección de rigor en la estructura y determinó que sus condiciones actuales representan un serio peligro.

Ante este hecho, la entidad de protección civil prohibió el paso de vehículos pesados por el puente sobre el río Guanche como medida preventiva.

Esta zona de la Costa Arriba de Colón se ha visto severamente afectada desde la madrugada del jueves por las fuertes lluvias que han provocado inundaciones y el desbordamiento de ríos, como ocurrió en la comunidad de Nombre de Dios.

Las autoridades de seguridad mantienen vigilancia permanente en el sitio mientras evalúan el nivel del daño y las acciones urgentes que deberán ejecutarse para evitar una emergencia mayor.

Se recomendó a la población y a los conductores acatar las disposiciones oficiales; sin embargo, las autoridades confirmaron que en el área no existen pasos alternativos.