Balbino Gómez se quiebra en lágrimas al cantar 'Gotitas de amor'

El cantante de música típica Balbino Gómez se quebró y no pudo contener las lágrimas mientras interpretaba el tema “Gotitas de amor” durante el evento “El Reencuentro”.

El emotivo momento ocurrió junto a Ulpiano Vergara en el Centro Recreativo FUCER.

Este hecho se produjo poco después del fallecimiento de su hija, Leyris Massiel Gómez, lo que había obligado al artista a tomarse una breve pausa de los escenarios.

“El Reencuentro” fue reprogramado y finalmente se realizó el pasado 18 de julio. Durante su presentación, la interpretación de la pieza tocó fibras muy sensibles en el músico.

El público presente conocía la difícil situación que atravesaba Gómez y fue consciente del esfuerzo que representaba para él estar sobre el escenario.

Muchos asistentes no pudieron evitar empatizar con el dolor y la tristeza que mostraba el artista en ese instante.

En el video que se ha viralizado en redes sociales se observa el momento en que Ulpiano Vergara y otros músicos consuelan a Balbino Gómez.

Las imágenes captaron la emoción del instante y rápidamente se difundieron entre los seguidores del género típico.

Internautas de diversas plataformas enviaron mensajes de apoyo y condolencias al músico tras conocer su pérdida.

El evento marcó el regreso de Gómez a las tarimas tras el duelo reciente.

La interpretación de “Gotitas de amor” se convirtió en uno de los momentos más recordados de la noche por su carga emocional.

