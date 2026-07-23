Minsa anuncia la IV Carrera Caminata "A todo pulmón" contra el tabaco y el vapeo

El Ministerio de Salud (Minsa) realizó el lanzamiento oficial de la cuarta edición de la Carrera Caminata 5K “A Todo Pulmón”, una iniciativa orientada a concientizar a la población sobre los riesgos del tabaquismo y a frenar el consumo de dispositivos electrónicos de vapeo entre la juventud.

El evento, bajo el lema "Desenmascarando el atractivo y así... ¡Combatimos la adicción al tabaco y a la nicotina!", se realizará el domingo 9 de agosto y busca promover espacios 100 % libres de humo, así como estilos de vida saludables en el país.

Durante el lanzamiento, Alex González, asesor del Despacho Superior, en representación del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, mencionó que, aunque Panamá mantiene cifras sobresalientes en la región donde cerca del 95 % de la población no consume cigarrillos tradicionales, se ha registrado un aumento preocupante en el uso de vapeadores entre la población joven.

Asimismo, advirtió que estos dispositivos suelen promocionarse con sabores y diseños atractivos para captar a los adolescentes en entornos escolares y familiares.

Se recordó a la ciudadanía que estos productos pueden ser hasta un 40 % más nocivos que el cigarrillo tradicional y generar dependencia, además de problemas de salud física y mental.

En ese sentido, se reiteró la responsabilidad de mantener una vigilancia estricta y aplicar las normativas correspondientes, al tiempo que se invitó a la población a acudir a las Clínicas de Cesación del Tabaquismo, disponibles en todo el país, para recibir atención multidisciplinaria.

Por su parte, Norma Astudillo, de la Comisión Nacional para el Control del Tabaco del Minsa, indicó que los padres y cuidadores son responsables de la salud de los menores de 18 años y deben estar atentos, ya que hay reportes de consumo de vapeo desde antes de los 10 años.