Científicas panameñas exigen mano dura y sanciones contra clínicas de células madre no probadas

Lo que comenzó en 2013 con la llegada de empresas privadas internacionales atraídas por vacíos legales, se ha consolidado como un problema persistente de salud pública en Panamá.

Bajo el título "Unproven stem cell-based interventions marketed as treatments in Panama: An urgent call for enforcement actions" (Intervenciones con células madre no probadas comercializadas como tratamientos en Panamá: Un llamado urgente a la aplicación de la ley), el equipo de científicas expone en la prestigiosa revista Stem Cell Reports (Cell Press) cómo estas clínicas ofrecen supuestas curas para enfermedades crónicas y degenerativas sin el respaldo probatorio de su seguridad y eficacia.

Las autoras del informe, Mairim Alexandra Solis, Magalys Quintana, Jesica E. Candanedo P., Rita Inés Trujillo-Sagel, Lynn Chambonnet y Sulgeis Lasso, miembros del Comité Nacional de Bioética de la Investigación, alertan que estas empresas emplean tácticas agresivas de mercadeo en redes sociales, revistas de viajes y testimonios de figuras públicas para atraer a pacientes locales e internacionales.

La evidencia médica demuestra que estas aplicaciones no probadas pueden conllevar complicaciones graves como tromboembolismo, fibrosis, tumores y pérdida de la visión.

Del papel a la acción: Exigen aplicar la ley

A pesar de que el Ministerio de Salud (Minsa) aprobó el Decreto Ejecutivo N° 179 en 2018 para regular la traslación clínica y creó el Comité Interinstitucional de Medicina Regenerativa y Terapias Avanzadas, las científicas subrayan que la norma en papel no ha frenado la oferta ilegal por falta de fiscalización y sanciones efectivas.

En la publicación, las expertas señalan que Panamá podría adoptar el enfoque de países como Australia y Canadá, donde medidas regulatorias estrictas y límites a la publicidad comercial desmantelaron el mercado no regulado de trasplantes y reforzaron la protección a los pacientes.

Proteger la investigación ética en el país

El objetivo principal de las investigadoras no es frenar la innovación, sino proteger la ciencia ética y legítima que se desarrolla en Panamá. La proliferación de tratamientos fraudulentos daña la reputación científica del país y desdibuja los avances de la medicina traslacional verdadera.

El llamado final al Minsa y a los organismos reguladores es claro: pasar de la norma a la acción, aplicar advertencias y sanciones contundentes contra las empresas inescrupulosas, y educar a la población para erradicar el mercado del turismo médico de riesgo.