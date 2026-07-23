Investigación de la UP destaca la capacitación docente en IA como eje para su uso ético en las aulas

La integración de la inteligencia artificial (IA) en el sistema educativo panameño no dependerá únicamente del acceso a nuevas herramientas tecnológicas, sino de la capacidad real de los docentes para utilizarlas de forma ética, responsable y pedagógicamente efectiva.

Esta es una de las conclusiones centrales de un estudio publicado en el número 51 de la revista indexada Acción y Reflexión Educativa, editada por el Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE) de la Universidad de Panamá (UP).

La investigación, liderada por la especialista Bibiana Milena Chica Galeano, de la Facultad de Ciencias de la Educación, analiza las oportunidades y riesgos de la IA en la enseñanza a partir de la revisión de literatura científica de los últimos cinco años.

El análisis reconoce el potencial transformador de estas herramientas en los procesos pedagógicos cotidianos, pero advierte sobre las brechas de seguridad e integridad que deben gestionarse:

Formación docente y pensamiento crítico en los estudiantes

Frente a esta doble coyuntura, la investigación enfatiza que el punto de partida deber ser la capacitación continua del profesorado en inteligencia artificial. Formar a los educadores permitirá no solo reducir el sesgo tecnológico, sino promover una educación más equitativa, inclusiva y accesible en el entorno digital.

De igual forma, el informe recalca la urgencia de fortalecer en el alumnado las habilidades creativas y el pensamiento crítico, garantizando que la IA actúe como un insumo complementario de apoyo al aprendizaje y no como un reemplazo de las capacidades analíticas humanas.

Enfoque multidisciplinario para la formulación de políticas públicas

El estudio plantea que el futuro educativo ante el vertiginoso desarrollo tecnológico demanda una mirada integral que combine las perspectivas pedagógica, ética, tecnológica y sociocultural.

Destaca la pública de la Universidad de Panamá que el futuro de la educación frente a la IA requiere una mirada multidisciplinaria (...) para evaluar los efectos reales de estas tecnologías en los entornos educativos y contribuir a la formulación de políticas educativas informadas.