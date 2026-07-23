Lluvias provocan inundaciones, caída de árboles y alerta por oleajes en el Pacífico

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en varias zonas del país ya dejan afectaciones, con viviendas impactadas por inundaciones, caída de árboles y sectores bajo vigilancia por posibles deslizamientos.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de prevención ante nuevas precipitaciones con descargas eléctricas y oleajes en el Pacífico.

En la provincia de Bocas del Toro, unidades del Sinaproc, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Servicio Nacional Aeronaval trabajan en la remoción de un árbol que cayó sobre una vivienda tras las fuertes lluvias registradas en el área.

El incidente ocurrió en el sector de Miraflores, distrito de Almirante, y provocó daños parciales en el techo de zinc de la residencia. Además, las autoridades identificaron dos viviendas en riesgo por posibles deslizamientos.

Inundación afecta vivienda en Arraiján

En Panamá Oeste, equipos de emergencia atendieron el reporte de una vivienda afectada por inundación en el sector de Casco Viejo, calle 2.ª, corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján.

Tras la inspección, se confirmó el ingreso de agua con lodo al inmueble, presuntamente relacionado con trabajos de construcción cercanos. No se reportaron personas afectadas ni daños en los enseres.

El Sinaproc pidió a la ciudadanía mantenerse informada, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y atender las recomendaciones de los organismos de seguridad.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantienen condiciones inestables y pronosticó lluvias y aguaceros con actividad eléctrica en varias provincias y comarcas, entre ellas Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Colón, Guna Yala, Chiriquí, Veraguas, Azuero, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién.

Alertan por oleajes en el Pacífico

El Sinaproc también mantiene un aviso de prevención por oleajes en el Pacífico panameño, vigente desde las 11:00 a. m. del jueves 23 de julio hasta las 11:59 p. m. del lunes 27 de julio de 2026.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevé un aumento en la frecuencia y el período del oleaje, con condiciones de mar picado que podrían representar riesgos para actividades marítimas y zonas costeras.

Las autoridades advierten que el ingreso de un evento de mar de fondo, combinado con mareas vivas, podría aumentar el impacto del oleaje en la costa y generar corrientes de resaca.

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El Sinaproc recomienda extremar precauciones en playas, seguir las indicaciones de las autoridades marítimas, evitar ingresar al mar con fuerte oleaje y que los operadores de embarcaciones artesanales verifiquen las condiciones del tiempo antes de zarpar.