Imputan a exrepresentante y extesorera de Peña Blanca por presunto peculado

Un exrepresentante del corregimiento de Peña Blanca, en el distrito de Munä, comarca Ngäbe Buglé, permanecerá en detención provisional tras ser imputado por su presunta vinculación con el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en una investigación relacionada con el manejo de fondos públicos por más de 400 mil dólares.

La medida fue ordenada por un juez de garantías, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía Superior Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación durante la audiencia de control de garantías.

En el mismo proceso, una extesorera de la Junta Comunal de Peña Blanca también fue imputada por el presunto delito de peculado. Sin embargo, el tribunal le impuso medidas cautelares distintas a la detención, consistentes en reporte periódico, prohibición de salir de la provincia y prohibición de acercarse a las demás personas investigadas y a los testigos del caso.

La investigación se remonta a hechos ocurridos entre 2021 y 2023, cuando los imputados ejercían como representante y tesorera de la Junta Comunal de Peña Blanca.

Según la Fiscalía, la pesquisa apunta a una presunta lesión patrimonial superior a los 400 mil dólares, correspondiente a recursos asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) para la ejecución del Programa de Interés Social (PDIS).