La cifra de homicidios en la provincia de Panamá Oeste aumentó a 25 la tarde de este jueves, luego de que sujetos armados asesinaran a un hombre de aproximadamente 18 años.

Este nuevo episodio de violencia se registró en el sector de Boyala, en el distrito de Arraiján, según confirmaron las autoridades.

Vecinos del sector alertaron a la Policía Nacional tras escuchar las detonaciones en el área.

Al llegar al sitio, las unidades policiales observaron entre los matorrales de una pequeña colina el cuerpo sin vida de un hombre de rasgos indígenas.

El cuerpo se encontraba boca abajo, sin camisa, con pantalón corto negro y medias negras.

Actualmente, funcionarios de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público adelantan las investigaciones para esclarecer este homicidio.