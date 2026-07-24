La Ética Kantiana sucumbe ante la Ética Cristiana

Immanuel Kant, célebre filósofo alemán del periodo de la ilustración, nació el 22 de abril de 1724 y muere el 12 de febrero de 1804 en Konigsberg (Prusia). Por ese lugar era conocido como el Filósofo de Konigsberg.

De Kant se ha sostenido que transformó el pensamiento occidental y unió el racionalismo y el empirismo. El Profesor Gerardo Gutiérrez, nuestro profesos de Filosofía del Derecho en la Universidad de Panamá, allá por el primer lustro de los ochenta, enseñaba que el mérito de haber separado moral y derecho era obra de Kant. Yo, bisoño en ese entonces en los estudios de Filosofía del Derecho, le argumentaba al Profesor Gutiérrez que antes que Kant, ya siglos antes, Bruno y Paruta habían hecho esas separaciones.

Gutiérrez decía, en contraargumento, que el mérito se lo llevaba Kant por haber sido más categórico y preciso en esa distinción o divorcio: Lo racional es moral y lo moral es racional. Que la razón en Kant absorbe lo moral y viceversa. De allí que la moral frente al Derecho se presenta como autónoma y el Derecho, frente a la moral, como heterónomo.

Kant es, particularmente, conocido por desplegar un sistema filosófico que, a juicio de no pocos filósofos, revolucionó la teoría del conocimiento y la metafísica moderna, dando paso con ello a una nueva forma de entender el mundo. Conocidas son sus grandes obras filosóficas: Crítica de la razón práctica, publicada en 1788, y La fundamentación de la metafísica de las costumbres, en 1785. En la Crítica de la razón práctica, Kant desarrolla lo que bien podría ser considerado como el núcleo de su pensamiento moral: el imperativo categórico.

En la teoría de la metafísica y del conocimiento de Kant, el postulado del principio categórico kantiano se nos presenta como vertebral habiéndolo formulado del siguiente modo: «Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal». Se caracteriza este postulado por ser deontológico, autónomo y a priori universal. Ese principio categórico Kant lo llega a denominar como el principio supremo de la moralidad.

En cuanto a la ética, Kant distingue entre la heterónoma y la autónoma. La primera está condicionada pro los conceptos externos o de los demás, se deja guiar por factores de “afuera”, no son del propio sujeto; entre tanto que en la autónoma, al contrario, emergen y nacen de la propia razón del sujeto cognoscente, de “adentro”. El imperativo categórico lo confronta con el imperativo hipotético, el cual nos hace exigencias condicionales, es decir, nos exige que hagamos ciertas cosas bajo el supuesto de alguna condición.

El imperativo hipotético es un principio instrumental y nos dice que si queremos un fin debemos también querer los medios para ese fin. Siendo así las cosas, rebus sic stantibus, al final de cuentas, ambos principios terminan siendo imperativos, ya que, por una parte, los dos nos dicen qué debemos hacer: Ya sea actuar conforme a máximas que podamos querer como leyes universales (imperativo categórico), o bien que tomemos los medios necesarios para la realización de nuestros fines (Imperativo hipotético).

Ahora bien, cierro este artículo de opinión formulando la siguiente reflexión: ¿Qué hay de cierto en el imperativo categórico formulado por Kant?. Actuar de tal modo o forma, prestando atención a los contenidos de nuestro comportamiento, con la pretensión de que nuestro actuar pueda ser formulado como un principio de moral o de ética que pueda configurarse como un postulado universal de conducta o de comportamiento, no conllevaría acaso al fracaso de toda moralidad?. Bien, cada hombre que siguiera el consejo de Kant formularía un postulado a priori de regla o ley general universal de conducta, pero esa pretensión generaría, alrededor del mundo, millones infinitos de leyes universales que terminarían volviendo loca a la misma humanidad. Ello no seria posible. Lo que pretendiera constituirse como “ley universal o general o como patrón de conducta”, conduciría a la humanidad al caos y a la anarquía.

Por ello, en un ciclo de conferencias, dictadas a la comunidad de líderes y pastores cristianos en fecha de 23 de julio del año en curso, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, sobre el tema minero y los aspectos jurídicos y ambientales en curso, sostuve que el imperativo de Kant sucumbe ante otro postulado mayor y verdaderamente categórico: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, pues de allí es que emana toda moralidad, ética y racionalidad. La más alta espiritualidad. Sino somos paces de amarnos a nosotros mismos, será cuestión imposible que podamos amar a los demás.

De ese amor a los demás nace toda solidaridad con nuestros semejantes y allí sí convergen cuestiones de grandeza: Una humanidad que se preserva mediante la Ley del amor. Ya Jesús, el mismo Dios, lo había indicado: Amarás al Señor Jehová tu Dios, con toda tu alma, todo tu corazón y todo tu pensamiento, por encima de todo y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22: 36-40: “Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas”. En Mateo 7:12: La regla de Oro – encontramos el verdadero principio ético universal: »Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas”. ¡Dios bendiga a la Patria!



