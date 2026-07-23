Sub-20, lista para enfrentar a Canadá en el Campeonato de la Concacaf

La Selección Sub-20 de Panamá entrenó este jueves con el grupo completo en la recta final de su campamento en Pachuca, sede de su búnker de preparación en tierras mexicanas con miras al próximo Campeonato (Premundial) Sub-20 de Concacaf.

Ayer, el volante Ernesto Gómez se unió a los entrenamientos tras arribar anoche a Pachuca, procedente de Estados Unidos, donde milita en su club el Connecticut United FC, de la MLS Next Pro.

Con Gómez, el entrenador Mike Stump ya tiene su grupo completo de 21 jugadores de la lista convocados, todos concentrados en el primer encuentro del Premundial Sub-20, programado para este domingo 26 de julio frente a la Sub-20 de Canadá, en Puebla a las (3:00 p.m hora panameña)

Además de Gómez, el grupo también contó con el apoyo del asistente técnico de la selección mayor, Javier Sánchez Jara, quien estuvo presente en la práctica de en las canchas de La Higa.