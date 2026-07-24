La Junta Técnica de Colón, encabezada por el gobernador Julio Hernández, activó un operativo de respuesta para atender la emergencia registrada en la Costa Arriba, donde más de 70 familias han resultado afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones.

Con apoyo de vehículos y personal de diversas instituciones, se coordina el traslado de ayuda humanitaria hacia las comunidades impactadas.

Mientras se mantiene la evaluación de los daños y las necesidades más urgentes.

Paralelamente, las autoridades iniciaron las coordinaciones para la atención de la estructura del puente sobre el río Guanche, en el distrito de Portobelo, con el objetivo de restablecer la seguridad y la conectividad en la zona afectada.

Las autoridades informaron que el operativo continuará mientras persistan las condiciones de emergencia y se brinda asistencia a las familias damnificadas.