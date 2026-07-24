Jueza de Garantías niega declarar 'causa compleja' la investigación contra Gaby Carrizo

La jueza de Garantías Keila Martínez rechazó la solicitud del Ministerio Público de declarar como causa compleja la investigación que se sigue contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

Durante la audiencia, la jueza determinó que la Fiscalía no logró demostrar los requisitos exigidos por los artículos 502 y 503 del Código Procesal Penal, por lo que negó elevar el expediente a esa categoría.

En su decisión, Martínez explicó que en el proceso no existe pluralidad de imputados, víctimas ni hechos, elementos indispensables para considerar una investigación como causa compleja.

La juzgadora también respaldó su fallo citando dos decisiones de la Corte Suprema de Justicia, emitidas el 6 de abril de 2017 y el 21 de diciembre de 2023, además del artículo 15 del Código Procesal Penal, que garantiza el derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable.

La audiencia contó con la participación de la fiscal Patricia Herrera, en representación del Ministerio Público, mientras que la defensa del exvicepresidente estuvo a cargo del abogado Adecio Mojica.

La investigación se originó tras un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que detectó un presunto enriquecimiento injustificado correspondiente al período comprendido entre 2019 y 2024. Con esta decisión, el proceso continuará bajo las reglas del procedimiento penal ordinario.