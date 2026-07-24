Esta semana Panamá quedó excluido del nuevo régimen de aranceles de 10% a 12.5% sobre las importaciones de 60 países, que implementó Estados Unidos. Los productos nacionales vuelven al arancel cero del tratado bilateral.

En relación a este tema, el ministro de Comercio Julio Moltó recordó el impacto que tendrá esta noticia en las exportaciones.

"El equipo del MICI ha revisado el documento con cautela y definitivamente nos complace para nuestros exportadores que Panamá no esté incluido en la lista de los 60 países a los que se le ha aplicado aranceles sobre todo por trabajo forzoso".

Además, mencionó que esto es una muestra de que las relaciones de confianza entre las dos naciones están creciendo y evolucionando, "sobre todo para nuestros exportadores... aprovechemos".

"Estados Unidos es nuestro socio comercial más grande y más importante, uno de los socios comerciales de la región que nosotros tenemos la oportunidad de exportar diversa cantidad de producto que ya estamos mandando a EE.UU.", indicó a Panamá América.

Añadió: "Definitivamente es una oportunidad para que nuestros exportadores evolucionen en ese mercado porque tiene mucho potencial".

En este sentido, mencionó que, entre los sectores más beneficiados está el de mariscos y frutas, entre otros. Dejó claro que Panamá, tiene muchas capacidades.

También señaló que el sector agropecuario aporta el 3% y 4% del PIB, "pero, además somos el 18% de la empleomanía nacional y es de gran importancia".

"Eso ha demostrado el presidente José Raúl Mulino, apoyando el sector agropecuario con el programa Mi Primer Empleo Agrícola que va a manejar con la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz", indicó.

"Definitivamente que esto va a aportar para empleos en el área privada que es lo que estamos buscando", señaló.

Además, recordó los 80 mil empleos que se van a estar impulsando con Panamá Pa' Ti.