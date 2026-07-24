BID aprueba $40 millones para modernizar el sistema de salud e integrar servicios del Minsa y la CSS

El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento inicial de 40 millones de dólares para modernizar la red de salud pública de Panamá, optimizar el suministro de medicamentos y ampliar la cobertura de atención primaria en comarcas indígenas y áreas rurales del país.

Esta aprobación constituye el primer tramo individual de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) por un techo de hasta 120 millones de dólares, diseñada para acompañar y financiar las reformas estructurales del sistema sanitario panameño durante los próximos 12 años.

Estructura financiera e integración Minsa-CSS

A los $40 millones otorgados por el multilateral se sumarán 10 millones de dólares en fondos de contrapartida local aportados por el Gobierno Nacional, consolidando una inversión global de 50 millones de dólares para la ejecución de la primera fase.

Uno de los ejes estratégicos del programa será acelerar la integración operativa de los servicios entre el Ministerio de Salud (Minsa), que atiende a la población no asegurada, y la Caja de Seguro Social (CSS), reduciendo la duplicidad de costos y la fragmentación histórica de la red pública.

Infraestructura, medicamentos y digitalización

El plan integral contempla la construcción de seis nuevos centros de salud resilientes frente al cambio climático y la incorporación de plataformas digitales para optimizar la trazabilidad y distribución de medicamentos, una de las principales demandas de los usuarios del sistema público.

De igual forma, se fortalecerán las brigadas y equipos médicos multidisciplinarios encargados de desplazarse de forma continua hacia las comunidades de difícil acceso, garantizando continuidad en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

"Se buscará fortalecer la protección financiera de las personas, aumentar la eficiencia del sistema y ampliar la atención en comunidades indígenas y rurales, respaldando el proceso de integración entre el Minsa y la CSS" señaló el BID.

Con este programa, las autoridades apuntan a reducir las brechas socioeconómicas en materia de acceso a la salud pública y consolidar un modelo de atención preventiva y eficiente a largo plazo.