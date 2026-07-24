PANAMÁ

Madeline Pineda aclara que no ofrecerá contenido para adultos

Publicado 2026/07/24 16:00:00
  • Redacción / ey@epasa.com / @PanamaAmerica

La cantante panameña de música típica Madeline Pineda salió al paso de los rumores surgidos tras anunciar su llegada a Fanova, una plataforma de contenido por suscripción. 

La artista aclaró que no venderá contenido para adultos y que su perfil estará dedicado a compartir material exclusivo con sus seguidores.

La confusión comenzó después de que se informara que sus seguidores podrán acceder a su contenido mediante una suscripción mensual de $10 dólares. 

Poco después, en redes sociales empezaron a circular comentarios que insinuaban que la cantante incursionaría en la venta de contenido explícito.

Ante las especulaciones, la artista explicó que Fanova funciona de manera similar a la opción de "Close Friends" o "Mejores amigos" de Instagram. Según dijo, utilizará ese espacio para publicar contenido que normalmente no comparte en sus redes sociales abiertas, con el objetivo de ofrecer una experiencia más cercana a quienes decidan suscribirse.

Parte de la confusión se originó por la descripción que acompañaba el lanzamiento de su cuenta: "Por si acaso quieres ver un poco más". La frase fue interpretada por algunos usuarios como una referencia a contenido para adultos, aunque la cantante aseguró que esa no era la intención del mensaje.

Con esta declaración, Madeline Pineda busca dejar atrás las especulaciones y centrar la atención en esta nueva forma de conectar con su audiencia, ofreciendo contenido exclusivo sin cambiar la línea de su carrera artística.

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