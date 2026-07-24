Tragedia en Darién: Joven de 26 años muere tras ser arrastrado por la crecida de un río

Un trágico incidente registrado en la provincia de Darién cobró la vida de un joven de 26 años, quien falleció ahogado dentro de su vehículo pick-up tras intentar cruzar el caudal desbordado de un afluente en medio del temporal de lluvias que afecta al territorio nacional.

El suceso ocurrió en la tarde del jueves 23 de julio, cuando la corriente de una quebrada tributaria del río Platanilla arrastró la camioneta con el conductor atrapado en su interior, según constataron imágenes difundidas en redes sociales.

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) desplegó un operativo de búsqueda que concluyó en horas de la noche con el hallazgo del cuerpo sin vida.

Las intensas precipitaciones de las últimas horas han generado anegaciones, caída de árboles y emergencias por crecidas repentinas en diversos puntos del país.

Llamado urgente del Sinaproc a la prevención

Ante la continuidad del periodo lluvioso, la entidad de protección civil reiteró la peligrosidad de subestimar la fuerza de las corrientes fluviales en zonas rurales y de difícil acceso.

"El Sinaproc reitera el llamado a la población a no intentar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas durante o después de las lluvias, ya que el aumento repentino del caudal representa un alto riesgo para la vida", señaló Sinaproc.

De igual forma, la institución mantiene activo un aviso de prevención por oleajes significativos en el litoral del Pacífico, recomendando extremar las medidas de seguridad a los embarcaciones artesanales y a los bañistas en zonas de playa.