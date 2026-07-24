Canal de Panamá evalúa empresas precalificadas para la construcción de un gasoducto

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) cerró este viernes el periodo de recepción de documentos de las empresas internacionales interesadas en la construcción y operación de un gasoducto trasístmico, un proyecto cuya inversión se estima entre $4,000 millones y $8,000 millones, dependiendo del modelo de negocio definitivo.

Tras esta entrega, una comisión técnica evaluará las credenciales bajo estándares legales, técnicos y financieros para publicar la lista oficial de firmas precalificadas que pasarán a la etapa de diálogo interinstitucional y licitación.

Gigantes energéticos en la mira del corredor energético

Aunque la administración de la vía interoceánica no reveló los nombres de las empresas que entregaron expedientes en este cierre, en fases previas la ACP mantuvo reuniones explicativas con más de 20 multinacionales de infraestructura y energía, incluyendo firmas como Chevron, ExxonMobil, Vopak, Energy Transfer, Enterprise Products Partners, Sumitomo Corporation, Phillips 66 y SK Gas.

El megaproyecto tiene como meta posicionar a Panamá dentro del mercado global de exportación y tránsito de Líquidos de Gas Natural (LGN) y Gas Natural Licuado (GNL), fortaleciendo la plataforma logística del país.

Diversificación e incursión en el negocio portuario

La iniciativa del gasoducto se suma a la evaluación técnica iniciada el pasado 8 de julio para la construcción de dos nuevos puertos administrados directamente por la ACP, valorados en $2,600 millones.

Este movimiento representa un hito histórico, ya que marca el ingreso formal del Canal de Panamá a la operación e infraestructura portuaria, un sector que tradicionalmente ha sido concesionado a operadores privados a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

"La iniciativa busca preparar a Panamá para responder a la evolución del mercado energético global mediante el fortalecimiento de la plataforma logística de la Autoridad del Canal de Panamá", destacó la ACP.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, y el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, han reiterado que este paquete integral de $8,500 millones busca elevar en un 25 % los ingresos de la vía interoceánica, garantizando su competitividad frente a las nuevas rutas del comercio mundial.